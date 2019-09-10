الامارات | «إعمار» تطلق صفحة خاصة للتهنئة باليوم الوطني السعودي الـ89

شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تطلق صفحة خاصة للتهنئة باليوم الوطني السعودي الـ89 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، أطلقت «إعمار» صفحة إلكترونية خاصة لاستقبال رسائل المهنئين باليوم السعودي الـ89، ما يتيح للجماهير الفرصة للتعبير عن حبهم للمملكة والفخر بمسيرة الإنجازات التي حققتها السعودية على مر العصور.

وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كشفت إعمار عن الصفحة عبر حسابها الخاص على «تويتر» من خلال منشور يحمل وسم #طموحنا_واحد.

وتدعو «إعمار» الجميع لمشاركة رسائل التهنئة الموجهة للحكومة والشعب السعودي، على أن يتم انتقاء أفضل خمس رسائل، ويتم عرضها على واجهة LED العملاقة في «برج خليفة» ضمن عرض بصري مميز احتفاءً باليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك، تنظم «إعمار» مجموعة من الأنشطة الترفيهية والاحتفالية المتنوعة بهذه المناسبة، سيتم الكشف عن تفاصيلها قريباً.