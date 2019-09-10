الامارات | سوق الجبيل يختتم فعالياته الصيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الجبيل يختتم فعالياته الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد شهر كامل من المتعة والمرح، اختتم سوق الجبيل في الشارقة، فعالياته الصيفية التي أدخلت البهجة إلى نفوس الأطفال، الذين زاروا السوق مع عائلاتهم، للمشاركة في هذه الفعاليات التي أقيمت خلال الفترة من الثامن من أغسطس الماضي، واستمرت حتى السابع من سبتمبر الجاري.

وحظيت فعالية «الأحد الممتع»، التي أقيمت ما بين الخامسة والتاسعة مساءً، من كل يوم أحد، بإقبال كبير من الأطفال من الأعمار كافة، الذين أعجبوا بما تضمنته من ألعاب مائية ممتعة، والتي أسهمت في تخفيف حرارة الصيف، وجعلتهم يقضون وقتاً ممتعاً مع أقرانهم في بيئة صديقة لهم، ضمن أجواء سوق الجبيل المكيفة والآمنة للأطفال.

وخلال عطلات نهاية الأسبوع، استمتع الأطفال بمجموعة من ورش العمل الحصرية، التي شملت تعليمهم مهارات فن الرسم على الأظافر، وعمل الملصقات اللامعة، والحناء الخاص بالأطفال، وتجديل الشعر وغيرها من الورش التي جعلتهم يستثمرون فترة الإجازة الصيفية في تعلم أشياء مفيدة لهم، في الوقت الذي كان ذووهم يستمتعون هم أيضاً بتجربة التسوق من المنتجات الطازجة المتوافرة في السوق.

وأكدت إدارة سوق الجبيل حرصها على تقديم أفضل تجربة تسوق للمنتجات الطازجة لجميع أفراد العائلة، وفي الوقت نفسه تشجيعها الأطفال على زيارة السوق مع عائلاتهم، لتعريفهم بأصناف المنتجات المتوافرة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الممتعة والمفيدة، التي تمنحهم فرصة قضاء وقت أطول في السوق للاستمتاع باللعب، ومشاهدة العروض الشائقة.