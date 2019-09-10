الامارات | «الإمارات الإسلامي» يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية ويكرّم الأكبر سناً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات الإسلامي» يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية ويكرّم الأكبر سناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً باليوم العالمي لمحو الأمية، نظم «الإمارات الإسلامي»، فعاليات متنوعة في مقر المصرف بدبي والتي اشتملت على تكريم مهرة سالم علي المهيري الأكبر سناً بين ملتحقي مركز تعليم الكبار، وبهدف تكريم الجهود التي يبذلها الملتحقون في سبيل تعلم القراءة والكتابة والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

وباعتبارها الأكبر سنّاً بين الملتحقين، حظيت مهرة سالم علي المهيري، بالتكريم من قبل كبار المسؤولين في الإمارات الإسلامي وهم: صلاح أمين الرئيس التنفيذي، ومروان سالم أبونواس المهيري رئيس قسم الموارد البشرية، وعواطف الهرمودي مدير الإدارة التنفيذية.

وقالت الوالدة مهرة: «كانت لدي رغبة شديدة في تعلم القراءة والكتابة كي أتمكن من قراءة القرآن الكريم. وساهمت في تشجيع العديد من أفراد أسرتي وصديقاتي على الالتحاق بمركز تعليم الكبار ليتسنى لهم تعلم القراءة والكتابة وتغيير حياتهم للأفضل». وفي إطار التزامه تجاه التعليم وتنمية المهارات، قام «الإمارات الإسلامي» أيضاً بتوزيع كتب متنوعة على غير الناطقين باللغة العربية.