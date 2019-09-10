الامارات | سيرك «دو سوليه» يستعرض رحلة صعود ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيرك «دو سوليه» يستعرض رحلة صعود ميسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوافد الملايين على برشلونة لمشاهدة ليونيل ميسي يلعب في كامب نو، وسيحظى زوّار المدينة قريباً بفرصة مشاهدة عرض للسيرك يتناول رحلة صعود مهاجم الأرجنتين الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات.
وسيدشن سيرك دو سوليه (سيرك الشمس) استعراض «ميسي 10» في بارك ديل فورم في 10 من أكتوبر المقبل، ووصفه بأنه «رحلة مثيرة ومدهشة لمدة 90 دقيقة تجمع بين الأداء البدني المذهل والأجواء الشعرية الحالمة».
وسيتم تناول رحلة صعود نجم ميسي، مهاجم برشلونة، من مسقط رأسه في روساريو إلى قمة كرة القدم العالمية، في أول عرض لسيرك دو سوليه في إسبانيا. وسمح لوسائل إعلام بزيارة المكان المزمع إقامة السيرك فيه.
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