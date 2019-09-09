قائمة غذائية تساعد على صحة وجمال المرأة

5 منتجات غذائية حددها الخبراء تساعد على جمال النساء وصحتهن، فهي قائمة معتمدة على المنتجات الغنية بالكالسيوم، العنصر المسئول عن لياقة الجسم والعظام والشعر والأسنان والأظافر.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن موقع "ميديك فورم"، أن القائمة كانت بدايتها السمك الأحمر الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وأيضًا تناول السلمون أو السلمون الوردي مرتين على الأقل في الأسبوع، ويساعد على منع ظهور التجاعيد المبكرة، ويساعد على الحفاظ على الشكل البيضاوي للوجه.

ونصح الخبراء أيضًا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ج"، التي تعيد نشاط البشرة، وأيضًا تناول القرنبيط الذي يحمي الجسم من البكتيريا الضارة، والشوكولاته الداكنة، الغنية بالمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والزنك.