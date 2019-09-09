اسبوع جيد جدًا تحديدا في عطلة الاسبوع

مهنياً: اسبوع جيد جدا تحديدا في عطلة الاسبوع مع وجود الشمس والكواكب في برج العذراء الداعمة والمساعدة التي تقدم لك ظروفا مهنية وعائلية ناجحة سفر رحلة ممتعة كما يبّشر الفلك بأخبار مميزة وجميلة مع وجود القمر في برج الجدي الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من العذراء ما يعني انه ينشط لديك الذاكرة وسرعة الخاطر ويضيف الى حياتك بريق وطلة حلوة وافكار ذكية جدا يجعلك خلاقا في عملك وحياتك اليومية فلا ينقصك اي شيء فانت تملك القدرة الكاملة كي تكون منتصرا بسبب قوة شخصيتك وحبك للسيطرة تزيد شعبيتك وتحصد ميدالية أو ربحاً.تتبدل الاوضاع الفلكية بين الاثنين والاربعاء تحت تاثيرات القمر من برج الدلو المواجه لبرجك الذي يسلط الضؤ على مسائل عائلية وشخصية وضغط مسؤوليات تحضيرات تعب من الضروري ان تتعامل مع الامور بطريقة لبقة ودبلوماسية وانتبه الى صحتك انها فترة متطلبة تحدد مصيرك ابحاجة الى معالجة وتنظيم الامر الذي يتطلب منك الحكمة في التصرفات وضبط الانفعالات تجنّب الافكار السوداء والتدخلات الخارجية. لكن بعد كل هذا التعب سوف تعوض عن كل تأخير او خسارة او فضائع فتحقق نجومية ايضافية مع وصول القمر الى برج الحوت المائي الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء والذي يقدّم لك مجالات عديدة لاختيار طاقاتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الأصعدة من اجمل ايام الاسبوع فلا تترك الامور تمر مرور الكرام اسبوع جيد ومناسب للسفر والرحلات.

عاطفياً: يبدو المناخ العاطفي رقيق جذاب ومغري تتنوع الافراح والمبادلات والصداقات وتحلو اللقاءات العائلية فتفرح كثيراً برفقة الشريك والاولاد للعازب هذا هو الوقت الملائم لتجديد مشاعرك فتكثر اللقاءات الغرامية والوعود والمواعيد فيسطع نجمك ولو ان العلاقات الجدية ما تزال مستبعدة.

المستقبل.

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