أسبوع جيد جدًا ومهم في حياتك العاطفية والعملية

مهنياً: اسبوع جيد جدا ومهم لان التأثيرات الاقوى بسبب الجو العام الداعم بالحظوظ مع وجود القمر ثلاثة ايام في برج الدلو الصديق في بيت الحب والراحة والانفراجات والتطمينات والنجاحات في العمل وفي الحياة الخاصة لكن عليك الحذر من يومي السبت والاحد أسوأ ايام الاسبوع تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي مع وجود القمر في الجدي والشمس في العذراء قد تختلط الواجبات وتتداخل ببعضها وبتزامن المسؤوليات وبتراجع المعنويات انتبه من الضغوط الشخصية والتقلبات المزاجية وتجنب الصراعات ولا تخوض مغامرات مهنية وشخصية غير محسوبة ولا تضغط على الامور اترك الظروف تتبلور وتناغم.يعود ويتحسين وضعك وموقعك بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الدلو الذي يحمل معه تأثيرات ممتازة ورائعة ارتياح نفسي حلحلة نجاح ربح سوف تسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك، كما ستسمح لك بالتخطيط ثم التنفيذ النشيط والناجح. تتلاحق الاحداث بشكل سريع وستظهر تطورات وعروض طارئة وخيارات متعدّدة. نصل الى يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج الحوت المائي اي الى بيت العمل والعلاقات اليومية والامور الصحية والتحضيرات فتكون عطلة اسبوع طويلة مليئة بالمسؤوليات تتراكم فيها الانشغالات لذلك خفف من العصبية والتوتر وانتبه الى نظامك الغذائي والصحي ولا تستخف بالواجبات فالاضواء مسلطة عليك وحاول ان تاخذ الامور الصعبة من منظار ايجابي.

عاطفياً:في حياتك الزوجية لا تجازف بشيء وكن حذراً خاصة ان متطلبات العائلة والشريك تبدو كثيرة وضاغطة قد تنزعج من ملاحظات او ظروف تولد احتكاكا وتذمرا حاول ان تجد الحلول بهدوء للعازب إنه أسبوع حذر جداً ما يجعلك متطلباً ثائراً بسبب موجات الغيرة والهواجس التي تسيطر عليك لذا أنصحك بعدم إلقاء اللوم على الحبيب بصورة عشوائية.

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