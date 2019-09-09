تقوى نسبة نجاحك وحظوظك في هذا الأسبوع

مهنياً: تقوى نسبة نجاحك وحظوظك في هذا الاسبوع المهم جدا ومن الضروري ان ترتب جدول اعمالك وتشتغل على الامور الصعبة قبل وصول عطلة الاسبوع سوف تحالفك تاثيرات القمر من الجدي يومي السبت والاحد الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برجك ان الجو العام جيد مريح منتج يجعلك تحلق الى القمة بحماستك ونشاطك ومعلوماتك ومؤهلاتك انها مرحلة ايجابية معزّزة بالحظوظ والانفراجات تسمح لك بالسير قدماً نحو الاهداف متخطيّاً العراقيل بشجاعة ، تتمتع ببراعة ذهنية وارتياحاً كبيراً وفرصاً مثمرة تساعدك على انجاز الكثير من الاهداف الصعبة والملحة فالاجواء تعد بالنجاح والربح والمكاسب . كما ان نوعية الوقت دسمة وقوية تعطيك الجرأة للتواصل للتفاوض للمساومة اجواء تحمل انفراج لكل المسائل المعقدة تتبدل الاجواء الفلكية بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الدلو ما يسبب لك ازمات صحية او مهنية تعب جسدي ارهاق ومسائل صعبة فتشعر بالقلق وكثرة المسؤوليات والانشغالات انتبه الى صحتك النفسية والمعنوية وابتعد عن الاجواء الصاخبة فأنت بحاجة الى الهواء النقي والهادىء حاول ان تتحالف مع محيطك لأنك ستحتاج الى كل الدعم والتعاون. تقوى المشاكل وتتعقد الامور فتعيش هدوءا تام وانزعاج ونوع من المزاجية في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الحوت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك فتكون الفترة الاسوأ فترة دقيقة تجنب تأزيم الامور والدخول في نزاعات عقيمة.

عاطفياً: يحيطك كوكب الزهرة من برجك باجواء الحب والرومانسية ويعدك بلقاءات مثيرة للاهتمام وسوف يساعدك على حل المشاكل والقضايا المعقدة والعالقة ما يجعلك تعيش لحظات سعيدة الى جانب الشريك الاولاد والاهل او ان تحتفل بحدث عائلي كبير للعازب اذا كنت تعيش علاقة جدية فتوقع ان تزدهر وان تتعزز الروابط ومن المحتمل ان تتزوج.

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