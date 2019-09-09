محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تعرض 16 طفلاً بمركز شباب عين الصيرة للاختناق داخل حمام السباحة، بسبب زيادة كمية الكلور التي وضعها الفني المسؤول عن صيانة وتنظيف الحمام، فكيف يمكن أن يؤدي التعرض للكميات المفرطة من الكلور إلى الاختناق؟ للمزيد عن كيف تسبب الكلور في اختناق أطفال عين الصيرة؟.. اضغط هنا

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