محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تلعب بعض الأطعمة دور غسول الفم في محاربة البكتيريا المسببة للتسوس وبلاك الأسنان وأمراض اللثة، لذا يجب تناولها يوميًا. في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض الأطعمة التي تحارب بكتيريا الفم، وفقًا لما جاء بموقع "404dental": للمزيد عن دون الحاجة للغسول.. 5 أطعمة تحارب بكتيريا الفم.. اضغط هنا

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