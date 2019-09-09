فيديو.. أرملة عبدالله محمود تفتح خزانة الأسرار: "أسرتي رفضته في الأول"

كشفت حنان البنبي، أرملة الفنان الراحل عبدالله محمود، الوجه الآخر لزوجها وكيفية ارتباطها به، وذلك خلال حوارها في برنامج "كلام ستات"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، حيث ذكرت أن والدها رفض في البداية ارتباطها بالفنان الراحل.

وقالت "البنبي"، أن والدها ووالدتها رفضوا زواجها في بداية الأمر بسبب الفارق الاجتماعي لأسرتها، حيث إن الراحل لم يكن لديه دّخل يّصرف منه على الأسرة قبل الزواج، مضيفة: "كنت أشعر بأن عبد الله محمود هو روحي، واعترافه لي بحبه ساعدني في تحدي أهلي للزواج منه".

وأوضحت أرملة الفنان عبد الله محمود، أنها تزوجت من الراحل وكانت تبلغ من العمر 19 عاما، وكان يبلغ من العمر 24 عاما، وأنجبت ابنها أحمد، بعد أن ارتبطت به أثناء فترة الدراسة بأكاديمية الفنون، مضيفة: "كان عندي هدف في حياتي وهو أن يكون زوجي شخصًا مميزا وناجحا".