صور.. زوجة فنان مغربي تعلن إصابتها بسرطان الثدي: "بحافظ على ابتسامتي"

اقتحم مرض سرطان الثدي، حياة هند تازي، زوجة الفنان المغربي حاتم عمور، وأعلنت بكل شجاعة وإصرار على هزيمته، خبر إصابتها به، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، من خلال نشر صور تجمعها بزوجها وهي تحتضنه بعدما فقدت شعرها الطويل إثر مرضها.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةَ:"سرطان! ثم؟، الحمد لله، أحافظ على معنوياتي، أحافظ على طاقتي وابتسامتي، الحياة جميلة".

وتوجهت بالشكر لزوجها حاتم ولعائلتها وأصدقائها لمساندتها في هذه المرحلة الصعبة وهذا المرض الخبيث الذي اقتحم حياتها، وقالت: "شكرا لزوجي العزيز وعائلتي وأصدقائي لوجودكم هنا بجانبي، احبكم."

Advertisements

وجرى تداول خبر إصابنتها بمرض سرطان الثدي، داخل الوسط الفني وخارجه، وقامت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بإعادة نشر صورة هند وحاتم عبر صفحتها على موقع"إنستجرام"، وقامت بإرفاق عدد من الأدعية لها.

وقالت دنيا: "اللهم اشفها أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقماً اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك ان تردها لنا رداً جميلًا ياكريم يامن رددت بصر يعقوب وانجيت يوسف واخرجت يونس من بطن الحوت، اشف هند تازي شفاءً عاجلًا غير أجل يا الله".