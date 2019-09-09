بصورة وحب.. دنيا سمير غانم تهنئ زوجها بعيد ميلاده.. ويرد: "ربنا يحفظك ليا"

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، زوجها الإعلامي رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صورة تجمعها به نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أرفقت الفنانة دنيا سمير غانم الصورة التي تجمعها بزوجها، بكلمات رومانسية، إذ قالت له: "كل سنة وأنت طيب.. أحبك كثيرًا وسأظل فخورة بك، ربنا يحميك يا حبيبي".

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ورد الإعلامي رامي رضوان على رسالة زوجته، قائلًا: "شكرًا حبيبتي ربنا يحميكي ويخليكي ليا.. ويحفظك أنتي وكيلا".

وتلقى الثنائي تعليقات الكثيرين من متابعيهم: "الحلوين" "قمرات ربنا يخليكم" "عيد ميلاد سعيد" "عيد سعيد يا رامي.. أفضل كابل".