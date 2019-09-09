إليسا تعلق على مقطع فيديو مؤثر لعروسين: "تخطوا كل شيء"

شاركت المطربة اللبنانية إليسا، بتعليق لها على مقطع فيديو من حفل زفاف عروسين في لبنان، ظهرت العروس وهي ترقص مع عريسها، الجالس على كرسي متحرك، على نغمات إحدى أغاني إليسا.

تأثر المطربة اللبنانية بمقطع فيديو العروسين، دفعها للتعليق عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إذ قالت: "كتير تأثرت بهالفيديو وبهالعرسان يللي واضح قدي بيحبو بعض.. قالولي إنو بمنطقة برجا بالشوف".

وتابعت إليسا في تغريدتها: "الله يهنيهن بحبن اللي تخطى كل شي ليكون درس بالحب".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، أعلنت في شهر أغسطس الماضي، اعتزالها العمل الفني، وهو الأمر الذي أغضب الكثيرين من متابعيها وفنانون، وذلك من خلال تغريدة لها على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".