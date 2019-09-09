رضوى الشربيني تثير الجدل بـ"خاتم وتعليق".. ومتابعوها: "شكلك اتخطبتي"

شاركت الإعلامية، رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، متابعيها، بعدة لقطات مصورة جديدة، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت الإعلامية، خلال اللقطات، والذهول والابتسامة الهادئة يسيطران على ملامح وجهها، مُعلقة: "أنا عندي خبر، ومش عارفه أقوله ازاي"، مُرفقة التعليق بعدة وجوه تعبيرية ضاحكة.

وتفاعل متابعو رضوى الشربيني، مع الصور، مرجحين أن الخبر قد يكون "خبر خطبتها، أو زواجها"، خاصة أنها ظهرت مرتدية خاتما لامعا في يدها اليمنى.

Advertisements

وجاءت تعليقات بعض متابعي الإعلامية: "إيه؟ هتتجوزي ولا إيه"، "شكلك اتخطبتي"، و"الخبر شكله جواز".

ولم تتفاعل الإعلامية مع تعليقات الرواد بالإيجاب أو النفي على ترجيحاتهم.

عودة رضوى الشربيني للموسم الجديد من البرنامج

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال الموسم الجديد من برنامجها، عن إطلاق مبادرة لإنقاص الوزن، عبر مقطع فيديو "لايف" على فيس بوك، قالت خلاله: "عاوزاكم تخسوا.. إنتي حلوة، لكن لما تخسي هتبقى حلوة أكتر"، لافتة إلى إطلاق مبادرات أخرى، منها العناية بالبشرة والشعر.