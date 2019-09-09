لا يزال الحظ يواكب طموحاتك في هذا الأسبوع

مهنياً: لا يزال الحظ يواكب طموحاتك في هذا الاسبوع المهم جدا بحيث تكون الحظوظ اقوى واكثر منفعة مع وجود القمر في الجدي يومي السبت والاحد اي في بيت العمل والصحة والاهتمام بالامور المعنوية والراحة الجسدية من الضروري ان ترتب وتهتم في هذه الاهتمامات كي تضع خطة جديدة واساسات جديدة وادخال تغيير على حياتك حاول ان تطور جدول اعمالك اليومي بشكل مفيد لكن قد يتغير الجو الفلكي ويصبح قاسيا بين الاثنين والاربعاء مع وجود القمر في الدلو المواجه لبرجك الموجود في بيت العلاقات والارتباطات العاطفية والمهنية ما يجعلك على اعصابك حاول ان تحافظ على مرونتك وان تسيطر اكثر على ردات فعلك ان الضغوط متنوعة ولا تجد الوقت الكافي لحلّها فلا تأخذ قراراً حاسماً تحت وطأة الغضب وحاول ان تفكر بمنطق وموضوعية تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى برج الحوت يومي الخميس والجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس فتكون تأثيراته سهلة وإيجابية ما يجعل المعنويات مرتفعة جداً تشعر بالارتياح والثقة بالنفس وتعالج الامور بسلام وهدوء تبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحل بالنسبة إليك. سوف تحقق تقدماً وتنجح في الترويج لحملتك ولأفكارك وتتسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة حضر نفسك للاحتفالات والاخبار السارة والممتازة حاول ان تدور الزوايا لكي تختم الاسبوع بطريقة افضل.

عاطفياً: اسبوع دافئ ومطمئن تظهر خلاله فرص المصالحة والتلاقي كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب تحت تاثير كوكب الزهرة من العذراء ما يجعل الاوضاع ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك والاهل والاولاد للعازب سوف تشعر بالسعادة والراحة وقد تلتقي شريك الحياة خلال رحلة او ورشة عمل

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