أسبوع جيد ومناسب جدًا لدعم تطلعاتك

مهنياً: اسبوع جيد ومناسب جدا كل المواقع الفلكية داعمة لتطلعاتك فلا داعي للقلق فقط انتبه على المسائل المهنية والشخصية لانها هي الاساس في هذه المرحلة من السنة كما عليك الانتباه والحذر من المثلث الفلكي الترابي مع وجود القمر في برج الجدي الذي يجعلك تدخل في دوامة فلكية يومي السبت والاحد فهو يحمل اليك تاخيرا او مواجهة فشلا وتراجعا صحيا وتقلبات مهنية وشخصية قد تكون مزعجة أو تسبب لك حرجاً، قد تشعر بعدم تعاون الآخرين معك وربما تخفّ شعبيتك بعض الشيء، لا تجازف باعمال تعرف أنها لن تلاقي إعجاباً أو تقديراً وحاول ان تمرر الايام بهدوء ولطافة وانتبه ايضا من المسائل المالية والادارية والقانونية ونظم مصاريفك تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى الدلو اي الى البيت الثامن بين الاثنين والاربعاء الذي يسلط الضؤ على نوع من تسوية او حلحلة فترى الامور بوضوح وبنظرة متفائلة فتلطف الاجواء وتعيد العلاقات الى طبيعتها كذلك سوف تحمل لك عطلة الاسبوع حظوظا مع وجود القمر في الحوت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء فتتبدل الامور لمصلحتك يومي الخميس والجمعة ما يجعلك تتمتع بطاقة ايجابية تسمح لك ان تتحمل ما يحدث وتستوعب الامور وتنجح وتحقق نوع من تقدم واضح اسبوع جيد ومناسب لإدخال بعض التغيير على الجزء الروتيني من عملك.

عاطفياً:يحتفظ لك كوكب الزهرة من برج العذراء بتطورات مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة فتكون في قمة السعادة وقد يفاجئك الشريك بلفتة خاصة فبادله الحب والمودة للعازب أسبوع جيّد يحمل انفراجات عديدة، تعارف وتقارب وحتى الزواج لن تخيب آمالك وأشجعك على تعزيز الثقة بينكما

المستقبل.

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