أسبوع لا باس به معاكسات بالجملة

مهنياً: اسبوع لا باس به معاكسات بالجملة مع تواجد الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك من العذراء ومع وجود المربع الفلكي الذي يتحداك في عطلة الاسبوع الضاغطة من القمر في الحوت لكن سوف تعيش بداية لا باس بها مع وجود القمر في الجدي يومي السبت والاحد في البيت الثامن بيت المساومات وبيت ترتيب الامور والتحضير والمسايرة والمجاملة ومتابعة الامور بقوة وجرأة ومثابرة تتواصل مع الناس تفاوض وتناقش الامور الشخصية والمهنية فتتوفق في حلحلة مسالة او معاملة قانونية ستساعدك الظروف لتقدّم في النهاية عملاً كاملاً ينال الإعجاب.تتابع الدورة الفلكية الايجابية الناجحة والجيدة بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الدلو الهوائي الصديق الى البيت التاسع الذي يقدم لك مجالات كثيرة وتفتح امامك ابواب المنافسة والمغامرة تتصالح وتسامح وترد الامور الى مجراها الطبيعي سيلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، ستكون المحرّك الرئيسي في عملك وسيلمس المسؤولين أهمية وجودك. تتقدم بشجاعة وإيجابية وتعمل على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء فتربح قضاياك بكل جدارة واحترام. تتبدل المواقع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الحوت المواجه لبرجك ليشكل مربعا فلكيا مع العذراء برج خصمك تدخل عطلة اسبوع ضاغطة متطلبة عاصفة ومليئة بالمشاكل والهموم، فترة تأمل وتعب واعمال متراكمة وأوضاعاً متداخلة مع بعضها تختبر صبرك وقدرتك على السيطرة والانضباط. قد تواجه حواجز جديدة تتطلب منك نضجاً في التعامل وترفعاً وتماسكاً.

عاطفياً: يحمل لك كوكب الزهرة من برج العذراء اجواء بطيئة وغير مشجعة على اثارة المواضيع الحساسة والجديدة تجنب كل الخلافات ولا توجه انتقادا او ملاحظة سلبية او كلام جارح تندم عليه لاحقاً.للعازب حاذر من انعكاس سلبي لمزاجيتك على الوضع العاطفي ولا تهدد استقرار العلاقة بل ضاعف جهودك للحفاظ على ماء الوجه على الاقل.

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