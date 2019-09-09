تجاذبات لطيفة وارتياح هو عنوان هذا الأسبوع

مهنياً: تجاذبات لطيفة وارتياح هو عنوان هذا الاسبوع المهم جدا جدا المثمر والغني بحظوظه فتكون انطلاقة اسبوع سهلة تجعلك تتصرف بذكاء الاجواء مساعدة تفتح امامك ابواب الفرص والمساعدات والمبادرات مع وجود القمر في برج الجدي الترابي الصديق يومي السبت والاحد الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا يجعلك تنشغل ببدء مرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به فتبرهن للجميع انك تستحقّ الترقية او التقدير إلعب دورك بذكاء وحنكة ولا تكشف كل الاوراق ولا تترك الاعمال الصعبة للايام القادمة فقد تتعقد الامور بين الاثنين والاربعاء تحت تاثير القمر من برج الدلو فتدخل في متاهات وامور غريبة وتجد نفسك قلقا تشكو من تحديات وتجنب تأزيم الامور قوي نفسيتك وحاول ان تلاقي الحلول المنطقية كما يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة المعاكسات فلا تغطس بالاوهام ولا تقع في فخ التحديات تتبدل الظروف وتشعر بالارتياح تفرح تتسلى وتعوض عن التاخير والتعب مع وصول القمر الى برج الحوت الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء يومي الخميس والجمعة ويساهم في حسم الأمور لصالحك حيث يكون لك حصة في الارباح ومكافأة لجهود سابقة او مالية. ستسير معك الحظوظ لتنير دربك ولتخرجك الى النور لتتألق وتحصد ما زرعت مؤخراً .

عاطفياً: تناسبك تاثيرات كوكب الزهرة من برج العذراء الترابي الصديق لأنها تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية فتنعم باسبوع مميز يحمل الكثير من اللقاءات والمفاجآت. للعازب انت على وشك ان تبدأ صفحة مهمة وحاسمة في حياتك العاطفية اذا كان عمرك يسمح بذلك .

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