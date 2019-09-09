أسبوع مهم يسلط الأضواء على كافة العلاقات من حولك

مهنياً: اسبوع مهم يسلط الاضواء على كافة العلاقات من حولك الجو العام جيد رابح لكن حاذر من تقلبات في الطباع والتحدي والتمرد في بداية الاسبوع السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الجدي في البيت العاشر في اهم نقطة بالنسبة لبرجك في بيت الشغل والمسؤوليات والمتطلبات قد تتعرض لبعض المعاكسات فتشعر بالقلق والارباك فتكون ايام مخيبة جدا وفارغة قد تحزن بسببب تغيير في الظروف ما يجعلك معرّضاً لبعض الاهتزازات ابتعد عن الاستفزاز ولا تخلق لنفسك المتاعب. يتبدل المشهد الفلكي لمصلحتك وتتحمس للانطلاق ولاستعادة موقعك وتباشر بتنفيذ مشروع جديد بين الاثنين والاربعاء تحت تاثير القمر من الدلو فتكون محط الاعجاب فتترك انطباعات جيدة جداً وقد تحصل على فرصة للسفر. تبرع في مجال الترويج والتسويق كما سوف تسلّط الاضواء على قدرتك القيادية فلا عجب إذا طرح إسمك لتستلم مركزاً متقدّماً. سوف تعود المعاكسات في عطلة الاسبوع الفارغة من الحماسة والحظوظ تحت تاثير المربع الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحوت يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء فتعيش بعض المتاعب والضغوط نصيحة تجنب الدخول في معارك وظروف صعبة فلا تناسبك اثارة المتاعب او استعجال الامور لا تاخذ قرارا ولا تحسم امرا حاذر من الفوضى والمتاعب الصحية.

عاطفياً:اسبوع رومنسي بالتاكيد يحمل لك كوكب الحظ الزهرة عواطف كبيرة وارتياحا وتقاربا وانفراجات ومصالحات وتفاهم مع الشريك والاولاد للعازب تنفتح أمامك الابواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية. يدعمك الزهرة من برج العذراء ويشجّعك على تلبية الدعوات وعلى الارجح سيلفت نظرك شخص مختلف عن محيطك تجد فيه خصالاً غامضة ترغب في اكتشافها واختبارها

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