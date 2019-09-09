تعرف على أحدث صيحات ألوان الجدران لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

إذا كنت متابع جيد لآخر صيحات الديكور المنزلي، وتفضل أن يكون منزلك على الطراز العصري فيجب عليك أن تهتم بأحدث ألوان الجدران لعام 2020.. في السطور التالية نتعرف معا على الألوان الرائجة بحسب موقع homestolove، الذي استطلع آراء مصممي الأثاث بالعالم.

ويقول أندريا لوسينا أور، مدير Dulux Color، أن اتجاهات الألوان هذا العام تتأثر بما يحدث في العالم من حولنا، وكذلك تم التركيز على أهمية الألوان الطبيعية '2020' والتي تجعلنا إلى حد ما أكثر تقيدًا مقارنة بالسنوات السابقة.

ويوضح اندريا لوسينا، أن ألوان الجدران والديكور تشبه كثيراً صيحات الموضة، والتي تعتمد بشكل كبير على الأحداث الجارية والمناخ، لذلك يتميز هذا العام بألوان ناعمة مثل الأخضر الفاتح، والأصفر، والألوان الأرضية مثل الكاكاوي والخوخي، وبعض درجات الوردي، ودرجات البني التي توضحها الصورة التالية:

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وتشارك مصممة الديكور والأثاث جوليا جرين، برأيها إذ تقول، إن الألوان الأكثر بروزاً هذا العام هي درجات الأحمر والأحمر الترابي "النبيتي"، والمرجاني الناعم، والباذنجاني القاتم، وبهذا يمكن أن نردد ما يقوله صناع الأزياء: "الألوان تعيد نفسها"، وهذه الألوان مستوحاة من جدران الحائط فترة السبعينات، والتي تتناغم إلى حد ما مع الأثاث الكلاسيكي.

وتعتبر ألوان المحيط، هي الأبرز أيضاً مع الألوان السابقة مثل الأخضر والأزرق بجميع درجاتهم، وخاصة درجة الأخضر النعناعي، والأزرق البحري، لأنها تعطيك لمسة هادئة لجدران منزلك، وتشعرك أغلب الوقت بالراحة خصوصا في غرف النوم، وتعتبر من ألوان2020.

وتنصح جوليا جرين عندما يتعلق الأمر باستخدام اللون الأزرق في المنزل، لابد أن توصي دائمًا بالمجربة قبل التطبيق على الحائط والانتظار بين يومين إلى 3 حتى يتضح اللون المحبب لك.

ويقول لوسينا أور، من السهل التعامل مع الألوان الفاتحة التي تتميز بالدفء الذي ينقل جوهر المنزل، فهي تبدو جميلة مقترنة بأخشاب متوسطة للون مثل البني أو البني الفاتح "الجملي"، أو تنسيقها مع إكسسورات ديكور مثل حجر طبيعي وشفاف أو ملون من زجاج، وتناسب أكثر غرف الاستقبال، فتستمر معنا الألوان الفاتحة لعام 2020 على سبيل المثال: الأبيض، والأوف وايت، والكاكاوي، والروز الفاتح.