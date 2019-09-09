بالصور.. أفكار لتسريحات الشعر العصريّة من أسبوع الموضة في نيويورك ربيع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تشهد عاصمة الأناقة الأمريكيّة نيويورك عروضاً خلابة ضمن أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2020 قدّمت لنا حتى الآن صيحات عصريّة، وأفكاراً للمكياج.

ونستعرض لكم أبرز تسريحات الشعر التي تزيّنت بها العارضات على منصات العروض، ويمكن أن تستلهمي منها أفكاراً تزيّنين بها إطلالتكِ اعتباراً من الآن بحسب مجلة فوج عربية.

تزينت إطلالات العارضات بالتيجان المورّدة في عرض المصمم برابال غورونغ، فيما أضفى مشط الشعر نعومة إلى إطلالات عارضات توري بورش، واستخدمت الشالات المطبّعة في الضفائر ضمن عرض المصمم جوناثان كوهين.

جمعنا أبرز تسريحات الشعر من أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2020 في معرض الصور أعلاه، استوحي منها ما يناسبكِ وترقبي ظهور المزيد في الأيام المقبلة.