الامارات | هذه الدولة تستعد لأقسى شتاء منذ 30 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدولة تستعد لأقسى شتاء منذ 30 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر علماء المناخ من أنّ فصل الشتاء المقبل قد يكون من بين الأقسى على بريطانيا منذ أكثر من 30 سنة بحسب موقع "إيفنينغ ستاندارد" البريطاني.

ونقل الموقع عن خبراء المناخ قولهم إن رياحا جليدية آتية من القطب الشمالي ستجتاح بريطانيا في غضون الأشهر الأربعة القادمة، ما سيسبب انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وتساقطا كثيفا للثلوج قد يستمر لأسابيع.

وقال البروفيسور، مارك ساوندرز، إن درجات الحرارة التي ستعرفها إنجلترا في 2020 ستحتل المرتبة السابعة في سلم الدرجات المتدنية المسجلة في آخر 30 سنة.