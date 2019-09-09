صور.. "لوك" هند صبري في مهرجان فينيسيا.. "أزياء رجالية وفساتين كلاسيك"

تألقت الفنانة التونسية هند صبري، بإطلالات مختلفة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، في إيطاليا، وتسلمت جائزة مؤسسة الصحفيات الإيطاليات المعروفة باسم "starlight cinema award"، من البرتو باربيرا رئيس المهرجان.

ونشرت "هند" عددًا من الصور الخاصة بالمهرجان عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليهم: "شرفت بحوار شيق مع مجلة فاراياتى السينمائية وهى إحدى أكبر المجلات السينمائية العالمية وسنحت لي الفرصة بالحديث عن السينما العربية وخاصة المصرية والتونسية ومميزاتها وكيفية تطويرها".

وتنوعت إطلالات هند ما بين التقليدي وغير التقليدي، بين الفساتين والملابس الكلاسيكية، حيث ارتدت فستان أسود طويل دون أكمام، من AZZI & OSTA، والتي خطفت به الأنظار خلال المهرجان، من تنسيق الإستايلست ياسمين عيسى.

واتسمت التصاميم التي ظهرت بها بالبساطة والأناقة حيث ارتدت قميصًا باللون الروز ونسقت معه بنطلون أسود، والتي غلب عليها الطابع الرجالي، من تصميم ياسمين عيسى، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا.

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كما تألقت "هند" بجامبسوت باللون البرتقالي، ارتدته أثناء تسلمها الجائزة، وكتبت عبر صفحتها على موقع إنستجرام، وعبرت عن فرحتها قائلةً: "فخورة بكوني أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام 2014 وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين منهم النجم العالمي آل باتشينو".

وأطلت الفنانة التونسية بفستان طويل ذو أكمام مكشوفة من تصميم دار إيترو للأزياء، وارتدت كلاتش أبيض لامعا، فيما أكملت الفنانة إطلالتها بأقراط متوسطة الحجم وبعض المجوهرات البسيطة وبدت بتسريحة شعر بسيطة مع مكياج جذاب مرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

الفنانة هند صبري شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنانين "كريم عبد العزيز ونيللي كريم"، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.