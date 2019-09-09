مجموعة توري بورش لربيع 2020.. مستنسخة من أسلوب الأميرة ديانا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عالم الموضة لا زال مهووسًا بأسلوب أزياء الأميرة الراحلة ديانا؛ ففي كل موسم يقوم مصمم أو أكثر بإحياء أسلوبها من خلال مجموعته، كما فعل المصمم فيرجيل أبلوه في مجموعة أوف وايت لربيع 2018.

واختارت المصممة توري بورش هذا الموسم الأميرة ديانا كمصدر إلهامٍ لتشكيلتها الربيعية، والتي عرضتها في ساحة الفنون الجميلة في متحف بروكلين صباح أمس الأحد، وتم استقبال رواد المعرض على طاولة غنية بأطعمة الإفطار ومقاعد مصطفة إلى جانب شجيرات مؤقتة، في إشارة إلى وجبات الإفطار المريحة في الحدائق الإنجليزية.

وركزت المجموعة على طبعة الأزهار الناعمة الفينتاج مع إيماءات واضحة لصيحات الثمانينيات، مثل فستان بأكمام طويلة منتفخة أو بدلة بنطلون واسعة مستوحاة من الأزياء الرجالية، وسيطرت المجموعة على مناديل اليد الحريرية المطرزة بحروف دقيقة والتي تُركت على كل مقعد من مقاعد الضيوف، وظهرت ضمن الإطلالات على شكل طبعة فوق الفساتين الماكسي الحريرية أو مثبتة على حقائب اليد.

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وأبرزت بورش حبها للفن أيضًا، من خلال طبعات هندسية ساطعة قامت بتطريزها يدويًا على القطع، وحرصت على دمج الحس الأنثوي في الإطلالات مع لمسة ذكورية من خلال تنسيق العديد من الإطلالات مع أحذية رياضية أو صنادل مسطحة أو أحذية اللوفر.

كما برزت أنماط مستوحاة من أسلوب الأميرة ديانا، ككعب السلينغباك المطبع بالبولكا دوت والكعب المزين بربطة البو.