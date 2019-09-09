جينفير لوبيز تتألق بفستان أصفر طويل في مهرجان تورنتو السينمائي

أشعلت النجمة العالمية جينفير لوبيز، الأجواء بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد Hustlers، الذي أقيم أمس السبت.

وأطلت جينفير لوبيز التي تبلغ من العمر 50 عامًا بفستان أصفر طويل مع اعتمادها مع تسريحة الشعر القصير، ومكياج بـلمسات ذهبية.

ورافق جينفير لوبيز في العرض الخاص لفيلمها Hustlers "المحتالون"، خطيبها لاعب كرة البيسبول الأميركي اليكس رودريجرز.

اقرا ايضاً:

المكياج المناسب للبشرة السمراء من نعومي كامبل

Advertisements

قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز" الذي يحمل اسم "Hustlers at score"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلى شهير في نيويورك، يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.

وتعود أحداث الفيلم الى بداية الألفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الاميركي، والفيلم من إخراج وكتابة الأميركية Lorene Scafaria، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات الأميركية والعالمية 13 سبتمبر/أيلول المقبل.

قد يهمك ايضاً:

"جينفر لوبيز" وصديقها "أليكس" يبحثان عن هدية عيد الحب

جينيفر لوبيز تعرض برنامجها التلفزيوني للموسم الثان