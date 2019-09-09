كيف تشتري حزاما مناسبا لإطلالتك؟.. دليلك لإيجاد الحزام المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

لا ينتبه معظم الرجال إلى أحزمتهم جيدًا عن الشراء، حيث يعتقدون ببساطة أنها أداة لمنع البنطلون من السقوط.. لكن الأحزمة ليس الاستخدام الوحيد لها هو منع السروال من السقوط، بل تؤثر كثيرا في مظهرك وإطلالتك بشكل عام.

في السطور التالية، يوضح "الخليج 365" كيفية شراء الحزام المناسب لك بحسب ما ورد في موقع realmenrealstyle المتخصص في اهتمامات الرجل:

- تعرف على مكونات الحزام، وسبب وجودها:

الغلاف: هو الإطار النحاسي أو الألومنيوم الذي يعمل علي ربط الحزام، ويجب اختياره بعناية حتى يناسب إطلالتك اليومية، ويكون من النوعية المتميزة التي لا تتأثر كثيراً بالتعرق.

حلقة الحزام: وهي القطعة الجلدية التي تعمل علي ثبات الحزام حتي لا يلتوي إلى الأعلى أو الأسفل.

الجلد أو الخامة: توجد أنواع كثيرة من خامات والجلود أو الأقمشة التي تناسب جميع الإطلالات فمثلاً القماش تناسب البحر، والجلد يناسب مقابلات العمل.

-- كيفية اختيار حزام خصر يناسب الجسم:

الخطوة الأولى: عليك الاستعانة بهذه الصور للحصول على حزام يناسب خصرك بشكل جيد:

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وعلى سبيل المثال إذا كنت ترتدي بنطال مقاس 34 أو لارج، فمن المحتمل أن يكون الحزام المسمى 36 ″ -38 .

شكل توكة الحزام:



يختلف شكل ونمط الحزام إلى حد كبير بسبب تغير شكل التوكة، فمثلًا يوجد الشكل المستطيلي للتوكة الذي يناسب الإطلالات الكلاسيكية، وكذلك الشكل الدائري للتوكة، وعلى عكس الأنماط التي تناسب الإطلالات بشكل النصف دائري للتوكة. بينما الشكل المسطح فهو يناسب أكثر الأطفال والمراهقين.

- خامة الجلد:

يختلف الحزام بحسب الخطوط المضلعة وألوانها، فالألوان الزاهية لا تناسب الإطلالات الكلاسيكية، على عكس الجلد غير المنقوش ولا يحمل تفاصيل كثيرة مثل الخطوط أو ما شبه فهو اختيار مميز للإطلالات الكلاسيكية.

أما الحزام القماش يمكن أن يستخدم إلى حد ما مع الزي الرسمي الكلاسيكي، لكن إذا كان لا يحتوي على منقوشات أو خطوط.

ويختلف مقاس سُمك الجلد للحزام بين الكلاسيكي أو الجاكوال بحسب ما توضح الصورة التالية، فمثلاُ الحزام الرفيع يناسب أكثر الإطلالات الكلاسيكية، بينما الذي عرضها أكبر يناسب الإطلالات الحديثة.

- لون الحزام:

الرجال غالباً لا يحتارون كثيراً عند شراء الأحزمة، لكن يجب أن يتقن الرجل شراء الحزام المناسب للحذاء خاصة في درجات اللون أو وجود منقوشات، فغالباً الحزام الأسود يناسبه الحذاء الأسود، والبني يناسبه البني، ويفضل نفس الدرجة.

وتعتبر الأحذية اللامعة ذات المنقوشات، هي الأعلى سعراً لكن احذر شرائها لأنها لن تدوم معك كثيراً، وتحتاج إلى عناية خاصة.