للوقاية من السكري.. 10 نصائح يجب عليك اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ:
يصاب عدد كبير من الأشخاص على مستوى العالم بمرض السكري كل عام، وهناك أسباب للإصابة بالمرض على رأسها العوامل الوراثية ما يهدد من لهم تاريخ مرضي في العائلة بالإصابة بالسكري، فكيف يمكن الوقاية منه؟
يستعرض " الكونسلتو" في هذا التقرير 10 نصائح يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بمرض السكري، وفقًا لما جاء في موقع "Doctor nd tv".
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