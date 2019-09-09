للعرسان.. 7 أمور مهمة عليكم تنفيذها قبل حفل زواجكم بـ30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يرهق الشباب والفتيات التحضير لحفل الزواج، ويبحث الكثير منهم عن نصيحة ومشورة زملائهم أو أصدقائهم الذين سبقوهم إلى الزواج في كل تفصيلة من مراحل الإعداد والتجهيز لهذا اليوم.

وفي السطور التالية؛ يقدم "الخليج 365" التجهيزات اللازمة لحفل زفاف مميز حسبما جاء على موقع weddingwire المتخصص في حفلات الزواج، واهتمامات العروسين، وهي كالتالي:

- التخلي عن تقليد حفل توديع العزوبية أو ما يسمى في العرف المصري (الحنة)، والتي قد تكلفك كثيرًا من المصاريف التي تحتاجها.

- إنشاء ميزانية محددة لكل شيء، على سبيل المثال في اليوم الأول للشهر السابق للفرح لا بد أن تقوم بالاتفاق مع مصففي الشعر واختيار البدلة ومكان الزفاف (يفضل قبلها بمدة كافية حسب زحام مواسم الزواج) حتي لا تنفق كثيرًا من الأموال.

وتذكر دائماً: إذا خططت لحفل زفافك على جدول زمني ضيق، قد تنفق الكثير؛ إذ يوفر لك متسع الوقت المقارنة والمفاضلة في الأسعار، واستغلال العروض.

- إذا كنت تريد أن يحضر حفل زفافك عدد كبير من الأصدقاء.. اختر موعدًا مناسبًا لحفل زفافك، وابتعد عن أيام العمل، ويفضل أن يكون في العطلات الرسمية التي تناسب الجميع.

- احرص على أن يكون قاعة حفل الزفاف قريبة من منزل الزوجية، وفي نفس الوقت قريبة من أقاربك وأصدقائك الذين سيحضرون حتى لا يتسبب ذلك في مشقة وعناء عليكم.

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- اختيار الدعوات الخاصة بالمعازيم والتأكيد على عدد من النقاط الضرورية:

منع جلب الأطفال

الحضور بأزياء محددة أو بلون موحد إن أمكن.

الالتزام بموعد الحفل، سواء بالنهار أو المساء.

تاريخ الحفل يكون واضحا/ مثلا: (يوم الجمعة 6 من شهر أكتوبر).

تحديد بوضوح مكان إقامة حفل الزفاف

- اختيار شكل خاتم إكسسوار لفستان العروسة متميز يتناسب مع الفستان ودرجة لونه والتصميم، لذا لابد أن توفر العروس وقتا خلال الـ30 يومًا لشرائه.