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هل تفوقت أصالة نصري على نجمات جيلها في هذه الإطلالات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - مما لاشك فيه أنّ أصالة نصري تُعتبر واحدة من أكثر النجمات شهرةً في الوطن العربي، وعلى مر الزمن استطاعت أن تحافظ على مكانتها، بل إنها ازدادت تألقًا، وفي ما يتعلق بالموضة، فإنّ اطلالات أصالة تتأرجح بشكل مستمر بين الأناقة والبهرجة، لكننا مؤخرًا لاحظنا تقدمًا كبيرًا من ناحية الأناقة واختيار التصميمات التي تناسبها، فهل تفوقت على نجمات جيلها في الاطلالات التي اختارتها مؤخرًا؟ شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ.


أصالة في فستان من قماش الشيفون باللون البني

فستان أنيق باللون البني تألقت به أصالة
فستان أنيق باللون البني تألقت به أصالة



هذه الاطلالة هي من الأجمل لأصالة نصري خلال مسيرتها الفنية، حيث إنّ الفستان الذي اختارته من قماش الشيفون البني ناسبها كثيرًا من ناحية القصة الفاخرة المحددة للخصر بحزام مطرز بالورود مع أكمام طويلة منسدلة، وقد نسقته بطريقة أنيقة حيث اكتفت ببعض المجوهرات الماسية الناعمة.



فستان من الترتر البراق اختارته أصالة

 

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فستان براق مزين بالريش اختارته أصالة
فستان براق مزين بالريش اختارته أصالة


اطلالة موفقة ثانية لـ أصالة نصري في فستان بتصميم لافت، جمع بين الفخامة والعصرية اختارته من نيكولا جبران Nicolas Jebran مصنوع من الترتر البراق باللون الأخضر الغني بقصة ذيل السمكة الأنثوية، مع كاب طويل تدلى من الأكتاف على الأرض، وقد زينت اللوك بأقراط وأساور ناعمة من الماس.
 


فستان مزين بالريش تألقت به أصالة نصري

فستان مزين بالريش تألقت به أصالة نصري
فستان مزين بالريش  أطلت به أصالة نصري


الفساتين المزينة بالريش، إحدى أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العالميات والمحليات وقد اعتمدن هذه الموضة، مثل أصالة نصري التي اختارت فستانًا باللون الأزرق الداكن من لابورجوازي Labourjoisie مصنوعًا من قماش براق، وأطرافه مزينة بالريش الأسود بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة.

شاهدي اطلالات أصالة نصري في الأزياء الرسمية، واخبرينا إن كنتِ تعتقدين أنها تفوقت على نجمات جيلها من ناحية الأناقة.

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