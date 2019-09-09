نجمات أسبوع الموضة في نيويورك في أجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - أيام قليلة مضت على بداية أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020 للألبسة الجاهزة، وحتى الآن شاهدنا عددًا كبيرًا من عروض الأزياء المميزة، والتصميمات اللافتة والمبتكرة، وكذلك شاهدنا النجمات والإنفلونسر، وقد حضرن عروضهنّ المفضلة في الصفوف الأولى، واخترن أجمل الاطلالات وأكثرها عصرية، وقد جمعنا لكِ بالصور اليوم، اطلالات نجمات أسبوع الموضة في نيويورك، شاهديها واختاري الأجمل برأيِك.



جيجي حديد وإيرينا شايك في عرض دار جيريمي سكوت

ايرينا شايك وجيجي حديد في عرض دار جيريمي سكوت



حضرت عارضتا الأزياء الشهيرتان إيرينا شايك Irina Shayk وجيجي حديد Gigi Hadid عرض دار جيريمي سكوت Jeremy Scott، وقد اختارتا اطلالتين لافتتين، حيث شاهدنا إيرينا في تنسيق مميز عبارة عن جاكيت بليزر أسود، نسقت معه شورت قصيرًا أحمر، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ أسود وشنطة يد صغيرة باللون الأحمر أيضًا. أما جيجي حديد فقد اختارت جمبسوت جينز مطبع بالرسومات باللون الأسود، مع تيشرت قصيرة بيضاء، وزينت رأسها بقبعة صيفية من الجينز.



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كيندال جينر في عرض دار لونشان

كيندال جينير تصل عرض دار لونشان





كيندال جينر Kendall Jenner حلت ضيفة على عرض دار لونشان Longchamp، وقد اختارت لهذه المناسبة اطلالة شبابية أنيقة، عبارة عن فستان قصير ذي طابع أنثوي رياضي، بألوان جمعت بين الأصفر الفاتح والأسود والأبيض، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من الجلد، وأقراطًا ذهبية ناعمة.





نيكي هيلتون في عرض دار رالف لورين

نيكي هيلتون في فستان براق قصير



نيكي هيلتون Nicky Hilton تعشق لفت الأنظار في اطلالاتها، ولحضور عرض دار رالف لورين Ralph Lauren ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، اختارت فستانًا قصيرًا براقًا باللون الفضي، نسقت معه شنطة يد من اللون نفسه، وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.



شاهدي اطلالات نجمات أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020 واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.