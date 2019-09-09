اكسسوارات باللون البني لأجمل إطلالة خريفية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - يتميز فصل الخريف بألوانه القاتمة والبعيدة عن الزاهية بشكل كامل، فهو الفصل الذي ننتقل فيه من الصيف وألوانه الفاتحة ونقشاته الكثيرة، إلى إطلالات أكثر هدوء وبساطة في التصاميم والألوان والتي غالباً ماتكون خالية من النقشات الملونة والتطريزات.

وعلى اعتبار أن الإطلالات تكون أبسط في الخريف هذا الأمر يتطلب إضافة اكسسوارات تزين الإطلالة وتمنحها رونقاً خاصاً، ولذا تابعي معنا صور الاكسسوارات باللون البني واختاري منها ما يناسبك ويناسب أسلوبك.



نظارات شمسية من لويفي Loewe

نظارات شمسية من Loewe

تتمتع هذه النظارات بتصميم مميز وكلاسيكي جذاب، يجعل صاحبة النظارة ذات إطلالة فاخرة وبالوقت نفسه بسيطة وعصرية.

ننصحك بأن تنسقي هذه النظارات الشمسية مع إطلالة بسيطة بلون النيود أو البيج الفاتح، واذا أردتي أن تظهر جماليتها أكثر نسقيها من دون أي اكسسوارات ثانية.



وشاح ناعم من بربيري Burberry

وشاح مميز من Burberry



هذا الوشاح بالتأكيد سيمنح إطلالتك أناقة إضافية مهما كان اللون الذي اخترتيه لأزيائك. فالتصميم البسيط الذي قدمته دار بربري Burberry سيمنح الإطلالة أناقة وجاذبية بعيداً عن التكلف.

ننصحك بتجربة ارتداء هذا الوشاح بأكثر من طريقة وأسلوب، فتصميمه المريح سيمنحك الحرية لارتدائه بالشكل الذي ترغبين فيه.



حزام من ايزابيل ماران Isabel Marant

حزام بتصميم ناعم من Isabel Marant



اذا كنت تعتقدين أن موضة الأحزمة الناعمة ستذهب مع ذهاب فصل الصيف فهذا الاعتقاد غير صحيح، لأن الأحزمة الناعمة سترافقنا في الخريف أيضاً.

واذا كنت تبحثين عن حزام واحد يناسب مختلف إطلالاتك الخريفية فننصحك باختيار الحزام من ايزابيل ماران Isabel Marant الذي جاء بتصميم بسيط يناسب جميع الأزياء وبلون بني يليق بفصل الخريف.

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