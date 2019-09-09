فساتين منفوشة تخفي عيوب الجسم موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - تسعى العديد من السيدات في كل إطلالة لهن للظهور بشكل أنيق وقوام خالي من العيوب، وفي سبيل ذلك نرى الكثيرات يلجأن في أغلب الأحيان إلى الفساتين المنفوشة.

تحتل فساتين السهرة المنفوشة مكانة لا يمكن تجاهلها ضمن مجموعات أزياء الهوت كوتور، فتصدرت عروض أعرق الدور العالمية، خذي فكرة عن أحدث الموديلات وأنتقي منها ما يجمل قامتك ويخفي عيوبها. شاهدي صور فساتين منفوشة موضة خريف 2019.



فساتين منفوشة كوتور خريف 2019

Giorgio Armani



- يبدو أن صاحبات الأكتاف النحيفة هن صاحبات الحظ الأوفر هذا العام بوجود موديلات عديدة تخدم شكل قامتهن مثل فساتين السهرة المزودة بكابات مطرزة من توقيع إيلي صعب Elie Saab أو الفساتين ذات الأكمام النافرة من توقيع باتريك فام Patrick Pham.



- تكفل لكِ فساتين السهرة السوداء المنفوشة إطلالة فخمة تنحف قامتك وتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة التي تعاني منها صاحبة القامة على شكل الكمثرى، وننصحك بالإختيار بين تصاميم ديور Dior وجيفنشي Givenchy وألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier.

- تساهم فساتين السهرة المنفوشة المصممة بألوان باستيلية فاتحة في منح جسمك شكل أكثر إمتلاءًا اذا كنتِ تعانين من النحافة الزائدة، تجدين أجمل الموديلات لدى رالف آند روسو Ralph & Russo، جورج شقرا Georges Chakra وجورجيو أرماني Giorgio Armani.

Rami Kadi





اذا كنتِ عريضة الأكتاف ننصحك بالإستعانة بإحدى التصاميم الديكولتيه التي زينت مجموعات ألكسيس مابي Alexis Mabille ورامي قاضي Rami Kadi، نسقيها مع قلادات ناعمة.

- تفادي فساتين السهرة المنفوشة التي ينتهي طولها عند منتصف الساق مثل الموديل الأحمر من توقيع رامي العلي Rami Al Ali اذا كنتِ قصيرة القامة حتى لا تقسم طول ساقيكِ وتظهرك بصور أقصر مما أنتِ عليه.

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