سلاسل ذهب عصرية تليق بجميع المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - تبحث كل سيدة عن مجوهرات تميزها بإطلالتها لحضور مناسبة معينة. تمتعي بإطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة من خلال أجمل موديلات سلاسل ذهب ناعمة تدلل عنقك، لتكملي سحر إطلالتك لحضور أي مناسبة ترغبيها.

للعروس يوم زفافها، لا يشترط أن تختاري قلادة فخمة، بل يمكن الإكتفاء بسلسلة ناعمة ورقيقة، مع أقراط طويلة وسوار وخاتم مرصع بالألماس.

Boucheron



اليكِ أجمل موديلات سلاسل ذهب تتدلى منها تعليقات مرصعة بالألماس.

ظهرت بعض موديلات السلاسل الذهبية المزينة بتعليقة مستديرة أو بتصميم القطرة، مثل سلاسل بوشيرون Boucheron، بولغاري Bulgari، دي بيرز De Beers، وغراف Graff.

ولإطلالة عصرية ومرحة، يمكن أن تختاري سلسلة ذهبية مزينة بتعليقة القلب، مثل سلاسل شوبارد chopard بألوانها النابضة بالحيوية، وكذلك السلاسل الذهبية المزينة بالفراشات الماسية من غراف Graff.

De Beers



كما قدمت دار بياجيه Piaget سلاسل ذهب بتعليقة الكرة بألوان متعددة، مثل السلسلة بالتعليقة ذات اللون الأخضر.

وستحبين السلسلة الذهبية المزينة بتعليقة الوردة الرباعية من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels.

وتنوعت السلاسل الذهبية ما بين سلاسل ذهب أبيض، سلاسل ذهب أصفر، وسلاسل ذهب وردي لتتناسب مع مختلف فساتين الزفاف والمجوهرات الخاصة بجميع المناسبات.

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