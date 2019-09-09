موديلات عبايات سوداء ماركات آخر موضة 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - كل امرأة تعشق ستايل العبايات في عالم الأزياء ولابد من أن تحتوي خزانتها على عباية سوداء. عبايات سوداء برعت أشهر الماركات العربية في تقديم تشكيلة منوعة منها والتي رصدنا من خلالها أبرز إتجاهات موضة 2019، أكتشفيها وتعرفي إلى نصائح لتنسيقها بأناقة مع الاكسسوارات المناسبة.



نصائح لتنسيق العبايات سوداء مع الاكسسوارات

عباية مطرزة من DAJ



جربي تنسيق العباءة السوداء المخططة بالأبيض من توقيع ماركة D A J أو تاء مربوطة Ta Marbota مع حقيبة Tote بيضاء بحجم متوسط مزودة بيد صغيرة وحزام طويل لسهولة حملها بأكثر من طريقة، وأنتعلي صندال بلاتفورم أبيض.

- تعتبر العبايات السوداء ذات التطريزات الناعمة من أبرز صيحات 2019، أختاري من بين تصاميم حصة الفلاسي Hessa Al Falasi، ماركة KM Collection و Anatomi ونسقيها مع فساتين سوداء أو بيج لإطلالة مميزة في المساء، وتممي أناقتك بحذاء Pointy محبوك بالتطريز أو الدانتيل وحقيبة كتف صغيرة من نفس اللون، ويُفضل أن يكونا بلون جرئ.

عباية سوداء من Kanzi



- أعتمدي الحقائب والأحذية بالنغمات القريبة للون الجلد مثل البيج الفاتح أو الوردي اللحمي لتكملي إطلالة العبايات السوداء لا سيما الموديلات المطرزة بالأسود، أما العبايات المحبوكه بالخيوط والترتر الفضي فيُفضل تنسيقها مع اكسسوارات فضية لتكتمل فخامة الطلة.

- زيني العبايات السوداء الخالية من التطريز أو المزدانة بتطريز باللون الأسود بالقلادت العريضة المرصعة بالكريستالات الملونة، الأساور الناعمة والأقراط المتدلية لتضفي لمسة فخامة وتفرد على إطلالتك.

عباية بأكمام الجرس من Effa



وبالرغم من أن اللون الأسود يُعتبر لوناً حيادياً ، ولا شيء جّذاباً فيه ، إلا أنّ المصمّمين نجحوا في ابتكار أجمل التصاميم به ، إن كان من جهة الأقمشة التي استعملوها ، والتي تنوعت بين الدانتيل ، الشيفون ، الحرير ، الكريب وغيرها ، أو من جهة المواد والتطريزات التي أدخلوها عليها . وقد لفتت أنظارنا التصاميم لدى كلّ من “ماركيزا” Marchesa ، “داس” Das ، “موزان” Mauzan، “هال” Haal ، ” “بليتش” Bleach ، “اندماج” Endemage وغيرها .

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