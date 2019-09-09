إطلالات كاجوال عصرية على طريقة نادر الأتات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - يتمتع النجم اللبناني الشاب نادر الأتات بشخصية مرحة وعفوية، وتنعكس شخصيته هذه على أزيائه المختلفة التي يختارها سواء في الإطلالات اليومية البسيطة أو في إطلالاته الرسميّة في الحفلات والمناسبات.

يختار نادر الأتات كل ما يناسب شكل جسمه أو أسلوبه، فتراه يركز على ما هو مناسب له مع مراعاة اختيار الأزياء الرائجة في الوقت الحالي، سواء في الألوان أو التصاميم أو حتى في بعض الحالات الاكسسوارات.

نادر الأتات بإطلالة شباببية مميزة



وعلى هذا الأساس، لفتت أنظارنا إطلالة لنادر الأتات اختار فيها سروال جينز فاتح اللون مع تيشيرت باللون الأبيض، نسق معهما قميص باللون الأصفر الناصع مع حذاء رياضي أبيض. كما اختار أن يزيّن الإطلالة بنظارات شمسية. ننصحك بتجربة هذه الإطلالة في خروجاتك مع الأصدقاء وفي السهرات المسائية البسيطة، فهي عصرية وشبابيّة في آن واحد.

بإطلالة شبابية زينها بقميص باللون الأصفر



وفي إطلالة ثانية لفتت أنظارنا بشدة، نسق نادر الأتات سروال وتيشيرت باللون الأبيض مع سترة جينز جذابة وملفتة للنظر بكثرة التطريزات والنقشات التي تحتويها. وهذه إطلالة ثانية ننصحك باختيارها في حال خرجت برحلة مع الأصدقاء أو العائلة.

بإطلالة ملفتة للنظر اختار فيها سترة جينز مزينة بنقشات



وبإمكانك أن تختار إطلالاتك الرسمية والعصرية بوحي من نادر الأتات أيضاً، فهو دائماً ما يعمد إلى إضافة بعض القطع العصرية لإطلالاته الرسمية، مثل ارتداء حذاء رياضي مع قميص رسمي، أو اختيار سروال جينز مع جيليه وقميص.

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