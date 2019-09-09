مجوهرات مستوحاة من أجواء الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - اقترب فصل الخريف واقتربت معه أوراق الأشجار الصفراء التي تملئ المكان. فما من شيء يعبّر عن بداية هذا الفصل أكثر منها ولأن إطلالات الخريف لا تكتمل من دون المجوهرات، أصدرت دور المجوهرات العالمية مجموعات بتصميم أوراق الشجر.

تميزت هذه المجموعات بألوانها التي تناسب الخريف، سواء البني أو البني المضاف إليه الذهبي البرّاق أو حتى المرصع بالماس في بعض القطع، وبإمكانك تنسيقها مع إطلالاتك المختلفة.



عقد بأجواء خريفية من مارني Marni

عقد بتصميم خريفي مميز من Marni



من غير الممكن أن يدخل فصل الخريف من دون أن تختاري هذا العقد المميز من مارني Marni لإطلالاتك. فأوراق الشجر الصفراء التي تزين بها جعلته يناسب أجواء الخريف بامتياز، أما المجوهرات الناعمة المرصع بها فستمنح إطلالاتك فخامة إضافية.



بروش من أليكس بيتار Alexis Bittar

بروش مرصع بالماس من Alexis Bittar



يتميز هذا الـ بروش من أليكس بيتار Alexis Bittar بشكل ورقة الشجر الخريفية الجذابة. ولكي يبدو بصورة أجمل أُضيفت في وسطه مجموعة من أحجار الألماس الناعمة، فمنحته فخامة ورونقاً جذاباً.

ننصحك بتنسيقه هذا الخريف مع الفساتين الرسمية في مناسباتك أو خروجاتك الليلية.



عقد من The Jewels Jar

عقد باللون الذهبي من The Jewels Jar



بالتأكيد ستحتاجين في سهراتك الرسمية الخريفية إلى قطعة مجوهرات تتناسب مع إطلالاتك. ولهذا ننصحك بتجربة العقد الجذاب من The Jewels Jar.

يتميز هذا العقد بلونه الذهبي اللامع، وبالترصيع الكامل من حجر الألماس البسيط. ولإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية، يحتوي هذا العقد على حبة لؤلؤ صغيرة الحجم في أسفله.

مجوهرات مستوحاة من عالم البحار والشواطئ

أساور من الزمرد لاطلالات ملكية