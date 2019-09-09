صور.. زوجان جمعهما الحب رغم إصابتهما بـ"متلازمة داون"

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رغم إصابتهما بـ "متلازمة داون"، إلا أن ذلك لم يمنعهما من الزواج، بعد علاقة حب طويلة بينهما.
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة صور للحظة التئام شمل زوجين، بعدما رتبت والدة الفتاة اجتماعا لها وقررا الزواج.
لحظات مؤثرة جمعتهما بمطار كانتون، في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال لقائهما، حيث مر 5 سنوات، قبل أن يقرر الطرفان العودة مجددا.
وسار "نيك"، صاحب الـ30 عام، لفترة قصيرة بعيدًا عن "جابي" غير مصدق أنها موجودة في مسقط رأسه، حتى جاءت وألقت حقائبها وهرولت نحوه، ليتعانقا في مشهد مؤثر.
وقامت والدة "جابي"، بإعادة شملهما، بتنظيم مقابلة تفاجىء بها الطرفان، وذكرت الأم حينها أنهم يستحقوا كل هذا العناء.
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