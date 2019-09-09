صور.. أول ظهور لـ سوسن بدر بعد إجراءها عملية جراحية

بشعرها الأبيض الحامل لشيب الزمان، ووقارها المعتاد، ومكياج صارخ أبرز ملامحها، وإطلالة باتت تظهرها في عُمر الشباب، تألقت الفنانة سوسن بدر في أحدث جلسات تصويرها.

ونشر مصفف شعر النجمات، عاشور، صورتين للفنانة، عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والتي بدت فيهما بشعر قصير "آلا الجرسون" ومكياج سموكي لامع وحاد، مرتدية ملابس سوداء لامعة.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الإطلالة، مشيدين بملامحها وظهورها القوي.

يذكر إن تلك الإطلالة، هو الظهور الأول للفنانة، عقب اعتذارها عن المشاركة في هرجان الجونة بسبب مرضها، بسبب خضوعها لعملية جراحية.

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سوسن بدر تعتذر عن مهرجان الجونة

كانت الفنانة الفنانة سوسن بدر، أكدت لـ "هُن" أنها أجرت جراحة دقيقة في مفصل الركبة الأسبوع الماضي، وأنها حتى الآن لا تستطيع التحرك بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها ممتنة لجمهورها بشأن قلقه عليها، وطالبتهم بالدعاء لها.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة على تطبيق إنستجرام"بيان صحفي جاء فيه: نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة.

واستكمل البيان: يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق.

يذكر إن الفنانة شاركت مؤخرًا، بالفيلم القصير "ليلة في المتحف" والتي ظهرت خلاله بأربع إطلالات مختلفة بعضها كلاسيكي والآخر فرعوني، من تصميم أحمد سرور.