مرشحة بالإمارات تدعو لتعدد الزوجات: "للحد من العنوسة"

أثارت الإماراتية خولة عبد العزيز آل علي، المُرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة، جدلًا واسعًا بسبب دعوتها لتعدد الزوجات خلال برنامجها الانتخابي، الأمر الذي طرحته تحت عنوان من أجل مجتمع خال من العنوسة، خاصة لما تفاقمت أعمارهم من الشباب والسيدات، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت آل علي، أنها من المقرر تقديم اقتراحات وحلول فعاله مع الجهات المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيا وماليا، بحسب "الإمارات اليوم".

وأكدت المُرشحة لانتخابات المجلس الوطني، أن عدد الإناث في تزايد مقارنة بعدد الذكور، إلا أن لقب عانس يطلق على الجنسين، ممن فاتهم سن الزواج، موضحة أنها ستعمل على وضع خطط ترضي جميع الأطراف من أجل خلق أسرة سعيدة.

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موضحة إنه واحد من أهم أسباب عنوسة الفتيات رفض بعض الأسر السماح للمتقدم للزواج بالنظرة الشرعية للفتاة خاصة إذا كانت ملتزمة بلباسها الشرعي.

وتابعت "آل علي" أن لديها العديد من الفئات، بحاجة لرعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهم، وهم: "الفتيات العوانس والمطلقات بغير أبناء، والمطلقات بالأبناء، والأرامل بغير أبناء، والأرامل بأبناء".

وأكدت أنها ستطلق مبادرات مجتمعية للحد من العنوسة، في حال نجاحها، وذلك عبر تقديم حلول لتعدد الزوجات وتشجيع الشباب على الزواج والعمل على تحسين صورة المرأة المطلقة والأرملة في نظر المجتمع من أجل الوصول إلى نظرة إيجابية، وللوصول لمجتمع خالي من العنوسة.