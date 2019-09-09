قبل المدارس.. تعرف على مخاطر الحليب بالنكهات

لا يفضل بعض الأطفال شرب الحليب دون أي منكهات طعم، فيختاروا الحليب بالشوكولاتة وغيرها من الأنواع للتخلص من طعم الحليب العادي.
وبحسب ما ذكره موقع "Daily Medical"، أن تناول الأطفال دون سن الـ 10 سنوات للحليب المنكه بمختلف أشكاله، يضر بصحة الطفل، ويسبب السمنة وارتفاع السكر في الدم، وتسوس الأسنان، وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من السكر الصناعي والسعرات الحرارية، مقارنة بالحليب الأبيض.
ونصح أولياء الأمور الاستعاضة عن الحليب المنكه بالحليب الأبيض والعصائر الطبيعية، وتعويد الأطفال على العادات الغذائية السليمة، حتى لا يصابوا بالسمنة والسكري وغيرها من الأمراض.
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