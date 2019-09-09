إليكِ طريقة تحضير مولتن كنافة في 10 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري اليوم وصفة جيدة ورائعة لطفلك.. إذ بخطوات بسيطة يمكنك عمل مولتن كنافة بحسب ما جاء في موقع "كوكباد": أولاً - المقادير: -ربع كيلو كنافة Advertisements -4 ملاعق بودينج شيكولاتة -4 ملاعق كريمة كاكاو ثانيًا - طريقة التحضير: - قومي بترصيص الكنافة فى الصنية ثم ضعيها تبرد في التلاجة، ونضع الشكولاتة مع الكريمة ثم نسخنها على البخار، وبعدها نصبها فى وسط الكنافة ونرش عليها كاكاو، ونضعها في الفرن لمدة 10 دقائق.

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