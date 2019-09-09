نصائح كيت ميدلتون لشعر صحي ومتألق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 02:33 مساءً - العناية بالشعر أبرز الخطوات التي تحرص كيت ميدلتون على اتباعها بشكل منتظم. فهي تولي شعرها الكثير من الاهتمام وتحرص على مدّه بالفيتامينات التي يحتاج إليها ليبقى مشرقاً.

في ما يأتي، نصائح كيت ميدلتون للحصول على شعر صحيّ:



1. نظّفي شعرك بتقنية الديتوكس!

كيت ميدلتون



اختاري شامبو بتركيبة مطهّرة تزيل الأوساخ المتراكمة ليس فقط عن الشعر إنما أيضاً عن فروة الرأس. هذه التركيبة يجب أن تكون غنيّة بالفيتامين C أو خل التفاح أو صودا الخبز.

أو بإمكانك تحضير الخلطة في المنزل من خلال وضع ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامينC

وملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من زيت فيتامين E وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. اخلطي المكوّنات جيداً وافركي بها فروة رأسك وشعرك لمدة 5 دقائق قبل غسله جيداً.



2. سرّحي شعرك من الأطراف حتى الجذور!

كيت ميدلتون



نعم، فالعادة تقتضي بتسريح الشعر من الجذور حتى الأطراف. إلا أن نصيحة كيت ميدلتون لك هي أن تختاري فرشاة بشعيرات ناعمة وأن تبدأي بتسريح شعرك من الأطراف ثم الصعود باتجاه الجذور. فبهذه الطريقة تحمين الشعر من التساقط والتكسّر.



3. انتبهي إلى درجة حموضة فروة الرأس

كيت ميدلتون



فروة رأس صحيّة يعني شعر صحيّ. تجنّبي اختيار الشامبوهات الغنيّة بالمواد المنظّفة التي من شأنها أن تجرّد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية التي تفرزها والتي تعتبر ضرورية لصحّة الشعر.

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4. عالجي شعرك باستخدام الحرارة العالية

كيت ميدلتون



عند استخدام قناع للشعر ضعي منشفة مبلّلة بالماء الساخن على شعرك واتركيه مغطى، أو بإمكانك وضع المنشفة لثوان في المايكرويف لتدفئتها. فحرارة المنشفة تساعد فروة الرأس في امتصاص البروتينات والفيتامينات.



5. استخدمي القناع الدائم

كيت ميدلتون



قدّمت معظم العلامات التجارية المتخصّصة في مجال العناية بالشعر أقنعة تُترك طوال النهار ويمكنك الخروج بها. تنصح كيت ميدلتون باعتماد هذه الأقنعة من وقت إلى آخر خصوصا إذا كنت سيدة عاملة ولا تملكين الوقت الكافي للعناية بشعرك. اختاري التركيبة التي يحتاج إليها شعرك، القناع المرطّب للشعر الجاف والتالي، والقناع المطهّر للشعر الدهني، والقناع المقوّي للشعر المصبوغ.

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