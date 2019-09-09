مكياج خفيف وجذاب على طريقة أوليفيا باليرمو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 02:33 مساءً - ما يميّز إطلالات مدونة الموضة والجمال أوليفيا باليرمو ليس فقط ذوقها الرفيق في تنسيق إطلالاتها واختيار التصاميم التي تناسبها، إنما أيضاً طريقتها في العناية بجمالها. فهي تتمتع بملامح ناعمة وجذابة، تدرك تماماً كيف تبرزها من خلال اعتماد مكياج خفيف وناعم يزيد من جاذبية ملامحها.



يليق أسلوب مكياج أوليفيا باليرمو بمختلف مناسباتك النهارية والليلية. فهو ناعم إنما راقٍ ولافت في الوقت نفسه. إذا كنت ترغبين في تطبيق مكياج خفيف وجذاب على طريقة هذه النجمة الجذابة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية:



1. الخطوة الأولى هي كريم الأساس الذي تختاره أوليفيا بتركيبة خفيفة، تمنح بشرتها لوناً موحّداً وجذاباً إنما بأسلوب طبيعي بحيث لا يترك طبقة سميكة على البشرة. وهي تتأكد من ترطيب بشرتها قبل أن تطبّق كريم الأساس لأنها تعي تماماً بأن البشرة الجافة تؤثر في نجاح مكياجها.

بإمكانك أن تختاري كريم أساس Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating بتركيبته المرطّبة والناعمة.

كريم أساس Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating



2. تميل أوليفيا إلى ظلال العيون الترابية، فهي تزيد من بريق عينيها وتمنحها في الوقت نفسه مكياج عيون جذاب وناعم. وهي في معظم الأوقات تفضّل تطبيق لون واحد من ظلال العيون على كامل الجفن.

بإمكانك أن تختاري لوحة ظلال Urban Decay Naked Honey بدرجاته الترابية الدافئة.

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لوحة ظلال Urban Decay Naked Honey



3. في بعض المناسبات تختار أوليفيا أيلاينر بتركيبة سائلة لتزين به مكياج عينيها، ولكن في معظم إطلالاتها تكتفي بقلم كحل جاف يزيد من جاذبية نظراتها بلمسة طبيعية جداً.

اختاري كحل YSL Dessin du Regard

كحل YSL Dessin du Regard



4. تختار أوليفيا الماسكرا بذكاء، فهي تعي تماماً أهميتها في تجميل مكياج العينين. لذا هي تميل إلى التركيبة التي تزيد من كثافة رموشها دون أن تجعلها تتكتّل.

بإمكانك أن تختاري Lancôme Monsieur Big

Lancôme Monsieur Big



5. لأنها تعتمد أسلوب مكياج خفيف وناعم، فإن أحمر الشفاه الذي تختاره يكون بدرجات زاهية وجذابة في الوقت نفسه. اللون الزهري- الخشبي أو الزهري الفاتح أو حتى البيج.. درجات تناسب ذوق أوليفيا وتكمل مكياجها بنجاح.

بإمكانك أن تختاري أحمر شفاه MAC Nude Lipstick

أحمر شفاه MAC Nude Lipstick

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