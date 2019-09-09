خلطات من الأرز لجمالٍ آسيويّ فاتن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 02:33 مساءً - للأرز فوائد جمالية جمّة، فهو يعيد للبشرة شبابها ويحارب التجاعيد والشوائب وهو سر جمال المرأة الآسيوية، إذ يُعتبر الأرز من مضادات الأكسدة الموجودة في الأرزّ تحفّز البشرة على إنتاج الكولاجين المسؤول عن تجديد خلايا البشرة، كما أنّه غني بفيتامين E الذي يعمل على ترطيب البشرة لتبدو أكثر شباباً، ويُعتبر الأرزّ مصدراً غنيّ لفيتامين B الذي يوفّر الحماية لخلايا البشرة، يجدّدها، يمنع جفافها، وبالتالي يخفّف من ظهور التجاعيد.

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إليكِ أبرز وصفات للبشرة من الأرزّ لمقاومة شيخوخة البشرة:



الأرزّ والزبادي

المكوّنات:

• ½ كوب من الأرزّ.

• ملعقة كبيرة من الزبادي.

• ملعقة كبيرة من ماء الورد.

• عصير ليمونة كاملة.

يغسل الأرزّ جيّداً بالماء ويصفّى، ثمّ يُترك ليجفّ ويطحن. يمزج الأرزّ المطحون مع بقيّة المكوّنات تدريجيّاً، ثمّ يطبّق المزيج كقناع على بشرة الوجه والرقبة بعد غسلها جيّداً. يترك حتى يجفّ تماماً ومن ثمّ يفرك بحركات دائريّة ويغسل بالماء.





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الأرزّ وبياض البيض



المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الأرزّ

5 قطرات من الجلسرين.

بياض بيضة.

يخفق بياض البيض أوّلاً، ثمّ يضاف الجلسرين ومسحوق الأرزّ. تغسل البشرة ويوزّع عليها المزيج لمدّة 40 دقيقة لتغسل فيما بعد باماء الفاتر والغسول المناسب لنوعيّة البشرة.

تكرّر الخلطتان مرّتين أسبوعيّاً كحدّ أقصى لنتائج إيجابيّة في أسرع وقت ممكن.

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