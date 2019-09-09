إليك أفضل طرق طبيعية للتخلص من السيلوليت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 02:33 مساءً - تعتبر مشكلة ظهور السيلوليت من أكثر المشكلات التي تُحرج السيدة وتؤثر في ثقتها بنفسها. وهي عبارة عن تراكم الدهون تحت الجلد، وهي مشكلة لا علاقة لها بالوزن، لأنها قد تصيب السيدات النحيلات كما البدينات. وأكثر المناطق التي يظهر فيها السيلوليت هي الفخذ والساق والأرداف والبطن.



تخلّصي من مشكلة السيلوليت مع هذه الوصفات الطبيعية:



1. الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى نصف كوب من زيت النعناع وكمية مماثلة من زيت اللوز. ضعي الزيوت في قارورة نظيفة وأضيفي إليها بضع نقاط من عصير الليمون وملعقة من إكليل الجبل. احفظي المزيج في القارورة داخل البراد، واستخدميها بشكل يومي قبل ممارسة الرياضة أو قبل الخلود إلى النوم. تأكدي من خضّ القارورة قبل استخدامها كي تمتزح المكوّنات جيداً.



2. إكليل الجبل

إكليل الجبل



يساعد إكليل الجبل في تنشيط الدورة الدموية وترطيب البشرة. في قارورة نظيفة، ضعي فنجاناً من زيت إكليل الجبل وأضيفي إليه كمية مماثلة من زيت العرعر ونصف كوب من زيت الجوجوبا. استخدمي المزيج بعد خضّ القارورة جيداً لتدليك أماكن انتشار السيلوليت وثابري على هذه الوصفة حتى تتخلّصي منها نهائياً.

3. القهوة

القهوة



تعتبر القهوة غنيّة بمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحّة البشرة، كما أنها تستخدم في تقشير الجلد والتخلّص من التراكمات والأوساخ. ولتحضير هذه الوصفة، أنت بحاجة إلى ثلاث ملاعق من البن المطحون، ونصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت الخروع. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة تستخدمينها كمقشّر للبشرة. تساعد هذه الوصفة على تنشيط الدورة الدموية وفتح مسامات البشرة المسدودة.

4. خل التفاح

خل التفاح



من المعروف أن خل التفاح له فوائد كثيرة عن تناوله مع الطعام أو حتى شربه مع الماء. ولكنه بات الآن يدخل في تركيبة أهم وصفات التخلّص من السيلوليت.

ضعي مقدار فنجان من خل التفاح وأضفي إليه كمية مماثلة من الماء وملعقة من العسل. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد متجانس، تستخدمينه لتدليك أماكن الجسم التي تظهر عليها آثار السيلوليت.

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