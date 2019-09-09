عطور فخمة بروائح دافئة تناسب الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 02:33 مساءً - مع اقتراب موسم الشتاء، أنت بحاجة إلى عطر بنفحات زهرية، تحيطكِ بهالة من الدفء والسحر. ومن أرقى العلامات التجارية، اخترنا لك مجموعة من العطور التي دخلت الأزهار كمكوّن أساسي الى تركيبتها فزادتها جاذبية ونعومة.



1. AERIN Ikat Jasmine Eau de Parfum

AERIN Ikat Jasmine Eau de Parfum



عطر ناعم من الكشمير يناسب فترات الليل والنهار، تم إصداره في العام 2013. يتألف من مجموعة من الروائح الزهرية كالياسمين والفل بالإضافة إلى مسك الروم وخشب الصندل والأمبروكسان. اختاري هذا العطر إذا كنت تعشقين رائحة الأزهار المنعشة والناعمة.



2. Lancôme La Vie Est Belle Eclat Eau de Toilette

Lancôme La Vie Est Belle Eclat Eau de Toilette



عطر شرقي زهري غنيّ بكوكتيل من روائح الحمضيات مثل البرغاموت والجريب فروت، وبنفحات الزهور المنعشة مثل زهر البرتقال والياسمين مع القليل من الفلفل الوردي. يحيطك هذا العطر بهالة من النفحات الفريدة وهو مثالي لفترات النهار.



3. Dolce & Gabbana Pour Femme Intense Eau de Parfum

Dolce & Gabbana Pour Femme Intense Eau de Parfum



عطر شرقي- زهري، تم إصداره في العام 2013 بتركيبة غنيّة بنفحات منعشة من اليوسفي الأخضر وزهر البرتقال. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة مسك الروم وبراعم البرتقال في حين تتكون قاعدته من خشب الصندل والمارشميلو.

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4. Dior Miss Dior Eau de Parfum

Dior Miss Dior Eau de Parfum



هو عطر تشيبر-زهري أطلقته دار ديور في العام 2017، يتألف من مقدمة من رائحة الليمون واليوسفي والفلفل الوردي والبرتقال الأحمر والبرتقال الحلو والبرغاموت. ويأتي قلب العطر غنياً بالورد الدمشقي وأوراق الياسمين في حين تتكوّن قاعدته من أخشاب الورد من بالي والباتشولي.



5. Giorgio Armani SI Eau de Parfum

Giorgio Armani SI Eau de Parfum



هذه الرائحة الزهرية التي تجمع بين الفريزيا والورد مع رشقات نارية من الروائح الدافئة العميقة، تم إصدارها عام 2013، وهي ذات تركيبة غنيّة بأوراق القرفة الصينية وعطر الفريزيا والفانيليا والباتشولي والأخشاب الدافئة.



6. Lancôme Trésor Midnight Rose Eau de Parfum

Lancôme Trésor Midnight Rose Eau de Parfum



استوحت دار لانكوم عطرها هذا من أجواء الليالي الباريسية المفعمة بالرومنسية والدفء. هو عطر زهري-خشبي- مسك، يتألف من مقدمة من عطر الورد وتوت العليق وقلب تفوح منه رائحة الياسمين والفاوانيا وأوراق القرفة الصينية والفلفل الوردي. أما قاعدة العطر فتتكون من المسك وأخشاب الأرز والفانيليا.



7. Yves Saint Laurent Manifesto L'Elixir Eau de Parfum Intense

Yves Saint Laurent Manifesto L'Elixir Eau de Parfum Intense



هذا العطر من إيف سان لوران والذي أطلقته الدار عام 2013، يأتي بتركيبة شرقية- زهرية. تتكوّن مقدمة العطر من رائحة البرغاموت واليوسفي، أما القلب فتفوح منه رائحة الفل ومسك الروم، وتتكوّن قاعدته من أخشاب الكشمير والفانيليا.

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