"قومي المرأة" يشيد بجهود "السعيد" حول برنامج القيادات النسائية

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بجهود الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تنفيذ برنامج القيادة للتميز الحكومي لموظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك بتخريج الدفعة الأولى والإعلان عن الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية.

ينظم البرنامج المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية الواعدة في الحكومة المصرية لتمكينهن لتبوء المناصب العليا بالإضافة إلى إطلاق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية لعدد 100 سيدة من 30 دولة لدراسة الخبرة المصرية في الحوكمة والإصلاح الإداري.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بإطلاق هذه البرامج والتي تساهم بشكل كبير في تمكين القيادات النسائية وثقل خبراتهن في العمل الحكومي متمنية زيادة عدد الخريجات المستفيدات من تلك البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بهدف تنمية قدرات السيدات في الجهاز الإداري للدولة.