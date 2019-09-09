صور.. ماليزيا تمنح مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري وسام الملكة

بحضور العديد من المسؤولين والشخصيات العامة بماليزيا كرمت مصممة الأزياء العالمية مني المنصوري، وذلك بمنحها وسام الملكة المسلمة الذي يعتبر من أعلى الأوسمة التي تمنح للشخصيات العالمية، بعد تميزها في عالم الموضة على مستوى العالم .

وكانت المنصوري قد صنفت في السنوات الماضية من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم والعالم العربي وذلك من خلال تصميماتها المستوحاة من الطبيعة، فضلا كونها أنها أول مصممة تستخدم رسائل سواء إنسانية أو اجتماعية أو ترويجية لتنشيط السياحة في العالم العربي.

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وعبرت "المنصوري" في بيان لها، عن سعادتها بالتكريم الجديد قائلة أفتخر أنني أوصلت الموضة الإماراتية لجميع المحافل الدولية وهو ما أعتبره شهادة عالمية للموضة الإماراتية.

وأضافت: "أشعر بالفخر أن إنجازاتي باسم الإمارات وسعيدة أنني استطعت أن أوثق الموضة بالإمارات حول العالم بأنها ثقافة وحضارة وتاريخ الشعوب"، موجهة الشكر للقائمين على التكريم.