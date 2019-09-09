"أنتي جبال الأمان".. رسالة هنا شيحة لوالدتها في يوم ميلادها

"أنتي الحب والحنان.. أنتي جبال الأمان مهما رحنا ولا جينا".. هكذا عايدت الفنانة هنا شيحة، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والدتها نادية زيتون، بمناسبة يوم ميلادها.

ونشرت هنا عددًا من الصور لوالدتها في مرحلة الشباب، بالإضافة لصورة أخرى جمعتها بها منذ أن كانت طفلة برفقة إحدى شقيقاتها:" أمي أغلى ما في حياتي، كل سنة وأنتي طيبة، مهما أقول وأعيد وأزيد مفيش كلام يديكي حقك يا أمي".

وأضافت: "أنتِ الأمل في بكرا لينا، وجودك راحة وصوتك دفا وريحتك ياسمينة وحضنك غطا ربنا يخليكي لينا يا أمي".

ولقيت الصور استحسان المتابعين وحصدت على ما يقرب من 8 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات التي كان من أبرزها: "سبحان الله تشبهي أمك كثيرًا، الله يحفظهالك تشبهك كثير، كل سنة وهي طيبة والعمر الطويل لها".

Advertisements

لا تعد هذه المناسبة الأولى التي تعبر فيها هنا عن امتنانها وحبها لوالدتها، وكانت نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام، برفقتها، وأرفقت تعليقًا عليها: "مامي".

وكانت الفنانة هنا شيحة أعلنت منذ عدة أيام طلاقها رسميا من الفنان أحمد فلوكس، وقالت في تصريحات لـ"هُن"، إنه حدث بينهما عدة مشكلات أسرية، واختلاف في وجهات النظر أدى للانفصال، ونشر خالد فضة مؤخرا، صورا من آخر جلسة تصوير خضعت لها "شيحة" بعدسته، موثقا بذلك أول ظهور إعلامي لها بعد الطلاق.

ونشرت هنا شيحة تلك الصور، ومعها تصريحات لها تحدثت فيها عن علاقتها بالرجال بشكل عام في حياتها، متجنبة الحديث عن طليقها أحمد فلوكس، وقالت إن والدها هو الرجل الحقيقي في حياتها.

تفاصيل "لوك" هنا شيحة في أول ظهور

ارتدت هنا شيحة فستان بطبقات من "التل" عليه "لولي"، من اللون "بابي بلو"، وعلى رأسها تاج، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت "ماكياج" تتناسب مع إطلالتها، والفستان من تصميم عبير أنصاري، ومكياح بلمسات بوبا دياب، أما الشعر من تصفيف توما.

وانفصلت الفنانة هنا شيحة مؤخرًا، عن الفنان أحمد فلوكس، في يونيو الماضي، وذلك بعد زيجة استمرت عدة أشهر.